Eskişehir'de Trafik Denetimleri Hız Kazandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Denetimleri Hız Kazandı

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Eskişehir'de son 1 ayda 147 bin araç denetlendi, 56 bin ceza yazıldı. Çalışmalar devam ediyor.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 ay içerisinde 147 bin 8 araç ve sürücü denetlenirken, 56 bin 543 trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 2026 temmuz ayı boyunca çalışma yapıldı. Ekiplerce 18 bin 304 yük taşımacılığı, 4 bin 605 yolcu taşımacılığı, 13 bin 510 alkol denetimi, 4 bin 773 adet motosiklet ve 40 bin 314 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 147 bin 8 araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 56 bin 543 adet trafik cezası yazılırken, bin 451 araç trafikten men edildi ve 441 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 294 yaralanmalı ve 325 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Trafik Denetimleri Hız Kazandı - Son Dakika

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