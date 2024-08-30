Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Eskişehir\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Eskişehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 5 kişi hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

30.08.2024 02:59
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Eskişehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mahallesi Candanel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde ters yönden gelen O.D.(64) idaresindeki 43 PB 907 plakalı otomobil ile M.R.O. idaresinde 26 GR 660 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında, her iki otomobilin sürücüsü ve araçlarda yolcu olarak bulunan Mehmet Ali Kale (89), M.E.O (8), M.F.O.(8) ve F.K. (84) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından 89 yaşındaki Mehmet Ali Kale'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlenirken, yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere sevk edildi.

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan kazanın ardından Mehmet Ali Kale'nin cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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