Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Eskişehir\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, trafik aksadı.

Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan araçlardan birinin orta refüje çıktığı kaza sebebi ile trafikte aksamalar yaşandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Eskişehir çevre yolu Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri orta refüje çıkarken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Kazada otomobillerden birinde yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksamalar yaşanırken, ekiplerin yoldaki incelemeleri ve araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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