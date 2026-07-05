Eskişehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Eskişehir'de hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, H.Ş. (24) idaresindeki hafif ticari araç ile H.Ö. (53) yönetimindeki traktör Seyitgazi yolu üzerinde çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan N.O. (38) ve T.K. (63) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif ticari araç sürücüsü H.Ş. ve traktör sürücüsü H.Ö.'nün ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve ekiplerin hastaneye nakil teklifini reddettikleri öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR