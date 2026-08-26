Eskişehir'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Eskişehir'de motosiklet otomobile çarptı, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cevizli Sokak'tan çıkan S.T. (18) idaresindeki 26 AOV 370 plakalı motosiklet, Kapıkule Sokak'ta seyir halinde bulunan R.A. idaresindeki 26 AFU 704 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü S.T. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Eskişehir'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?