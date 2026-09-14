Eskişehir'de tramvay kazası sonrası Çankaya-OGÜ ring hattı seferleri durdu - Son Dakika
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Eskişehir'de tramvay kazası sonrası Çankaya-OGÜ ring hattı seferleri durdu

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Eskişehir'de itfaiye kavşağında meydana gelen tramvay karayolu araç kazası nedeniyle Çankaya-OGÜ ring hattında tramvay seferleri yapılamıyor. ESTRAM, acil durum otobüslerinin en kısa sürede devreye alınacağını duyurdu.

Eskişehir'de meydana gelen tramvay karayolu araç kazası nedeniyle seferlerin aksadığı açıklandı.

Açıklama, ESTRAM'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayımlandı. Bahse konu açıklamada, itfaiye kavşağında meydana gelen tramvay karayolu araç kazası nedeniyle ÇANKAYA-OGÜ ring hattında tramvay seferlerinin yapılamadığı belirtildi. Ayrıca, acil durum otobüslerinin en kısa sürede devreye alınacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Çankaya, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de tramvay kazası sonrası Çankaya-OGÜ ring hattı seferleri durdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de tramvay kazası sonrası Çankaya-OGÜ ring hattı seferleri durdu - Son Dakika
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