Eskişehir'de tramvay kazası sonrası Çankaya-OGÜ ring hattı seferleri durdu
Eskişehir'de itfaiye kavşağında meydana gelen tramvay karayolu araç kazası nedeniyle Çankaya-OGÜ ring hattında tramvay seferleri yapılamıyor. ESTRAM, acil durum otobüslerinin en kısa sürede devreye alınacağını duyurdu.
Eskişehir'de meydana gelen tramvay karayolu araç kazası nedeniyle seferlerin aksadığı açıklandı.
Açıklama, ESTRAM'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayımlandı. Bahse konu açıklamada, itfaiye kavşağında meydana gelen tramvay karayolu araç kazası nedeniyle ÇANKAYA-OGÜ ring hattında tramvay seferlerinin yapılamadığı belirtildi. Ayrıca, acil durum otobüslerinin en kısa sürede devreye alınacağı ifade edildi.
Kaynak: İHA
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