Eskişehir\'de Tramvay Kazası: Yaşlı Adam Yaralandı

Eskişehir'de tramvayın çarpması sonucu hafif şekilde yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.40 sıralarında İki Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan A.P. isimli yaşlı adama tramvay çarptı. Yere düşerek yaralanan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR