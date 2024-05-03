Eskişehir'de Tramvayda Kız Öğrenciler Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika
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Eskişehir'de Tramvayda Kız Öğrenciler Arasında Kavga Çıktı

Eskişehir\'de Tramvayda Kız Öğrenciler Arasında Kavga Çıktı

Eskişehir'de seyir halindeki tramvayda iki kız öğrenci arasında çıkan tartışma saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Kavgada bir kadın yolcu da darbe aldı. Olay amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

03.05.2024 12:11  Güncelleme: 12:17
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Eskişehir'de seyir halindeki tramvayda kız öğrencilerin saç saça baş başa kavgası amatör kamera tarafından saniye saniye kayda alınırken arbedede bir kadın yolcu da darbe aldı.

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde seyir halindeki tramvayda iddiaya göre iki kız öğrenci arasında tartışma çıktı. Tramvay Yenidoğan Mahallesi'nden geçtiği esnada koltukta oturan iki kız birbirlerinin saçlarından tutarak kavgaya etmeye başladı. Sebebini kimsenin anlayamadığı kavgada öğrenciler kalabalığa aldırış etmeden saç saça baş başa kavga etti. Kavgada altta kalan öğrencinin bir arkadaşı ise arkadaşını kurtarmak için diğer öğrencinin saçını çekti. Çığlıkların havada uçuştuğu ve dakikalarca süren kavgayı ayırmak isteyen bir kadın yolcuya ise çantayla vuruldu. Kargaşa anı amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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