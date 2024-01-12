Eskişehir'de Tramvayın Arkasına Tutunan Çocuklar Görenleri Şaşırttı
Eskişehir'de seyir halindeki tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yapan 5 çocuk, görenleri hayrete düşürdü. İsmet İnönü 1 Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, çocukların tehlikeli oyunu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Eskişehir'de seyir halindeki tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yapan 5 çocuk, görenleri hayrete düşürdü.
Bir grup çocuk, İsmet İnönü 1 Caddesi üzerinde seyir halinde olan tramvayın arka kısmına tutunarak yolculuk yaptı. Yaklaşık 2 metrelik alanda 5 çocuğun tutunarak yolculuk yaptığını gören bazı vatandaşlar hayretlerini gizleyemedi. Çocukların tramvay arkasındaki tehlikeli oyunu, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA