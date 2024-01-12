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Eskişehir'de Tramvayın Arkasına Tutunan Çocuklar Görenleri Şaşırttı - Son Dakika
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Eskişehir'de Tramvayın Arkasına Tutunan Çocuklar Görenleri Şaşırttı

Eskişehir'de seyir halindeki tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yapan 5 çocuk, görenleri hayrete düşürdü. İsmet İnönü 1 Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, çocukların tehlikeli oyunu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Eskişehir\'de Tramvayın Arkasına Tutunan Çocuklar Görenleri Şaşırttı
12.01.2024 - 14:25,
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Eskişehir'de seyir halindeki tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yapan 5 çocuk, görenleri hayrete düşürdü.

Bir grup çocuk, İsmet İnönü 1 Caddesi üzerinde seyir halinde olan tramvayın arka kısmına tutunarak yolculuk yaptı. Yaklaşık 2 metrelik alanda 5 çocuğun tutunarak yolculuk yaptığını gören bazı vatandaşlar hayretlerini gizleyemedi. Çocukların tramvay arkasındaki tehlikeli oyunu, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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İsmet İnönü, Eskişehir, Çocuk, Ulaşım, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Tramvayın Arkasına Tutunan Çocuklar Görenleri Şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Tramvayın Arkasına Tutunan Çocuklar Görenleri Şaşırttı - Son Dakika
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