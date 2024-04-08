Eskişehir\'de Türkiye Tırmanma Şampiyonası\'nda Jandarma Ekipleri Görev Aldı

Çorum'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yıl dönümü kutlandı

Çorum'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu yıl dönümü Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı. Törene, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, emniyet müdür yardımcıları ve polisler katıldı. Emniyet Müdürü Pehlivan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Türk Polis Teşkilatı'nın şan ve şeref dolu tarihiyle çağdaş, günümüz teknolojisine uygun imkanlarıyla emniyet ve huzurun sağlanmasında asayişin korunmasında, devletin bekası, bölünmez bütünlüğünün korunmasında önemli bir yer aldığını vurgulayan İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, 'Zaman mefhumu gözetmeksizin görevimizi gece, gündüz yerine getirmekteyiz. Çorum'da da ülkemizin imkanları doğrultusunda bu kenti ülkemizin en huzurlu illeri arasına getirebilmek amacıyla sayın valimizin önderliğinde görevimizin başındayız ve layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz' dedi. Çorumluların Ramazan Bayramı'nı da kutlayan Pehlivan, 'Bayram tatili süresince herhangi bir kazaya uğramadan sağlıklı bir şekilde bayramlarını geçirmeleri geçirmeleri temennisiyle tüm Çorumlu hemşehrilerimin bayramını kutluyorum' ifadelerini kullandı.