Eskişehir'de üst geçidi kullanmayan yaya zincirleme kazaya neden oldu, yara almadı - Son Dakika
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Eskişehir'de üst geçidi kullanmayan yaya zincirleme kazaya neden oldu, yara almadı

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Eskişehir\'de üst geçidi kullanmayan yaya zincirleme kazaya neden oldu, yara almadı
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Eskişehir\'de üst geçidi kullanmayan yaya zincirleme kazaya neden oldu, yara almadı
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Eskişehir'de çevre yolunda üst geçidi kullanmayarak karşıya geçmeye çalışan yaya, sürücünün ani fren yapmasına neden oldu. Arkadan gelen araçların duramamasıyla zincirleme kaza meydana geldi; yaya yara almadı, araçlarda maddi hasar oluştu.

Eskişehir'de çevre yolunda üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan yaya zincirleme kazaya neden oldu.

Kaza, Şeker Mahallesi'nde çevreyolu üzerindeki Şeker Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan araçlar, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayayı fark etti. Yakın mesafedeki üst geçidi kullanmayarak akıcı trafikte refüjden karşıya geçmeye çalışan yayayı gören sürücü, yayaya çarpmamak için aniden frene bastı. Bu sırada arkadan gelen araçların da duramayarak birbirine çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yayanın herhangi bir yara almadığı öğrenilirken, araçlarda maddi hasar oluştu.

O anlar araç kamerasına yansıdı

Kaza anı ise trafikte ilerleyen başka bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yayanın yolun karşısına geçmeye çalıştığı, bunu gören sürücünün ani fren yaptığı ve arkadan gelen araçların çarpışarak zincirleme kazaya karıştığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Eskişehir3. SayfaOtomobilGüncelKazaSon Dakika

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