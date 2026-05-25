Eskişehir'de Uyuşturucu Denetimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Uyuşturucu Denetimleri

25.05.2026 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de yapılan denetimlerde çeşitli uyuşturucular ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 18 - 24 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı. Denetimler sonucu; 6,15 gram metamfetamin maddesi, 285 adet sentetik ecza hapı, 113,39 gram bonzai maddesi, 102,53 gram esrar maddesi ve 5,29 gram kokain ele geçirildi. Jandarma ve polis ekiplerince 32 olaya müdahale edilip, işlem yapıldı. İşlem yapılan 37 şahıstan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 34 şahıs serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Uyuşturucu Denetimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy’dan veda mesajı Gerçek çok başka çıktı Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe ile anılıyordu Hakan Safi’den Rafael Leao iddialarına yanıt Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi
Bilgi Üniversitesi’nde polis müdahalesi Gözaltılar ve yaralılar var Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

12:39
Montella, Arda Güler kararını verdi
Montella, Arda Güler kararını verdi
12:38
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
10:58
CHP’de yeni dönem “Mutlak butlan“ kararı kapıya asıldı
CHP'de yeni dönem! "Mutlak butlan" kararı kapıya asıldı
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 12:53:58. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Uyuşturucu Denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.