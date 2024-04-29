Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gram Madde Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 12 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde ile mücadele amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen 2 operasyonda yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

Düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda, 10 gram bonzai ve 2 gram esrar ele geçirildi. - ESKİŞEHİR