Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama

Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklanırken, çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve mermi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Polis özel harekat ekiplerinin de dahil olduğu 100 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yakalanan 36 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak', 13 şüpheli hakkında da 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan işlem başlatıldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda, 10 bin adet sentetik ecza hapı, 1 kilo 63 gram metamfetamin, 18,3 gram bonzai, 108 gram esrar, 4 adet exstacy hap, 1 adet LSD, 2 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve 321 adet mermi ele geçirildi.
Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 36 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakkında işlem başlatılan 13 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibinin, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldıktan sonraki dönüş yolculuğu tamamlandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?