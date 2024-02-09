Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama

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Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklanırken, çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Polis özel harekat ekiplerinin de dahil olduğu 100 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yakalanan 36 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak', 13 şüpheli hakkında da 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan işlem başlatıldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda, 10 bin adet sentetik ecza hapı, 1 kilo 63 gram metamfetamin, 18,3 gram bonzai, 108 gram esrar, 4 adet exstacy hap, 1 adet LSD, 2 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve 321 adet mermi ele geçirildi.

Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 36 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakkında işlem başlatılan 13 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR