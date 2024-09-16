Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince, uyuşturucuyla ilgili son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 51 şüpheliye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Kent genelinde 9-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde, 27 olaya müdahale edildi. Ekiplerce 51 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 3 şahıs tutuklanıp 48 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca 48,33 gram metamfetamin, 140 sentetik ecza hapı, 145 kök kenevir, 672,21 gram esrar, 250 litrelik 1 su varili, 231,18 gram bonzai, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 sarma kağıdı (çarşaf), 1 av tüfeği, 1 tabanca, 1 şarjör ve 10 tabanca fişeği de ele geçirildi. - ESKİŞEHİR