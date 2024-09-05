Eskişehir'de Uyuşturucu Madde Üretimi İddiasıyla 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Madde Üretimi İddiasıyla 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir\'de Uyuşturucu Madde Üretimi İddiasıyla 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlenen iki şüpheliyi yakaladı. Yapılan operasyonda 476 gram esrar, 20 kök kenevir ve 11 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, birinin tutuklandığı bildirildi.

05.09.2024 18:42
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde üretmek için kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı ilçesinde 2 şüpheli şahsın evlerinde uyuşturucu madde elde etmek amacı ile kenevir bitkisi yetiştirdikleri öğrenildi. Bunun üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Çalışma çerçevesinde 4 Eylül'de şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; 476 gram esrar, 20 kök kenevir ve 11 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti (TCK188) suçundan soruşturma başlatılan 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden 1'inin tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Uyuşturucu Madde Üretimi İddiasıyla 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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