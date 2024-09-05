Eskişehir\'de Uyuşturucu Madde Üretimi İddiasıyla 2 Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde üretmek için kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı ilçesinde 2 şüpheli şahsın evlerinde uyuşturucu madde elde etmek amacı ile kenevir bitkisi yetiştirdikleri öğrenildi. Bunun üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Çalışma çerçevesinde 4 Eylül'de şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; 476 gram esrar, 20 kök kenevir ve 11 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti (TCK188) suçundan soruşturma başlatılan 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden 1'inin tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR