Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 27 Bin Hap Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 27 bin 900 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken yakalanan 3 şüpheli ve 2 suça sürüklenen çocuk mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'e il dışından uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüpheliler ile ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında belirlenen iki araç, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulmuştur. Yapılan aramalarda 27 bin 900 adet sentetik ecza hap ele geçirilmiş, 3 şüpheli ve 2 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - ESKİŞEHİR