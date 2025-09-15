Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 39 Gözaltı - Son Dakika
Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 39 Gözaltı

15.09.2025 10:41
Eskişehir'de yapılan denetimlerde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 39 kişi hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sonucu çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 39 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 8-15 Eylül 2025 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı. Denetimler sonucu; 0,89 gram metamfetamin maddesi, 1668 adet sentetik ecza hapı, 255,46 gram esrar maddesi, 22 adet ecstasy hap ve 33,32 gram bonzai maddesi ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarma ve polis ekiplerince 28 olaya müdahale edilip, 39 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 34 şahıs serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

