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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 29 gram metamfetamin, 106 adet sentetik ecza hap, 11 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
31.12.2023 - 10:40,
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; 29 gram metamfetamin, 106 adet sentetik ecza hap, 11 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ele geçirilirken 4 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 29 gram metamfetamin, 106 adet sentetik ecza hap, 11 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti kapsamında gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 ise şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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