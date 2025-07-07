Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 55 şüpheliye işlem yapılırken çok miktarda narkotik maddeler ele geçirildi, 7 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 30 Haziran - 7 Temmuz 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Toplam 29 olaya müdahale edilen çalışmalar sonucunda 55 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 7 şahıs tutuklandı ve 48 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca, 18,81 gram metamfetamin, 48 bin 223 adet sentetik ecza hapı, 37,14 gram esrar ve 405,50 gram bonzainin ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR