Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonunda Polis Memuru Silahla Yaralandı

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Eskişehir'de uyuşturucu madde operasyonunda yakalanan şahıs ile yaşanan arbede esnasında silahla vurularak ağır yaralanan polis memuru hakkında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

Gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan M.H.'nin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin evine düzenlediği operasyonla yakalanan M.H. (36) doktor kontrolüne götürülmek üzere araca bindirildi. Araçtan kaçmaya çalışan şüpheli M.H. ile mukavemet gösterdiği polis memuru H.K. arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede, polis memuru H.K., kendine ait silahla sol diz üstünden yaralandı.

Meydana gelen olayla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "18.07.2024 günü saat 00.20 sıralarında Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğümüzce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, "Uyuşturucu Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan ve 10 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen M.H. isimli hükümlüyü yakalamak üzerine ikametinde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak çalışma başlatılmış, şahıs muhafaza altına alınarak ekip aracına bindirilmiştir. Devlet Hastanesine doktor raporu için sevk edildiği esnada şüpheli şahıs polis aracı içerisinden kaçmaya çalışarak, görevli memurlara mukavemet etmiş. Şüpheli şahıs ve polis memurlarımız arasında çıkan arbede sonucunda Polis Memuru H.K. kendi silahı ile sol diz üstünden yaralanmıştır. Yaralı personelin tedavisi Hastanede devam etmektedir. Şüpheli hakkında kesinleşmiş cezası ve 'Görevini Yaptırmamak İçin Direnme-Mukavemet' ve 'Taksirle Yaralama' suçundan adli işlem başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Olayda ağır yaralanan polis memuru H.K.'nin Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR