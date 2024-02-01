Eskişehir\'de Vatandaşlara Hırsızlık Konusunda Bilgilendirme

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Eskişehir'de vatandaşları hırsızlıklara karşı bilinçlendirmek amacıyla polis ekipleri tarafından 8 bin 536 adet broşür dağıtıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince suç oluşmadan bilinçlendirmek amacıyla vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, alışveriş merkez ve semt pazarlarında çalışmalar yapıldı. Çalışmalarda, evden çıkarken kapısını kilitlemeyen vatandaşlara kapılarının kart, tornavida, levye, plastik şişe gibi basit malzemelerle kolaylıkla açılabileceği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca ekipler tarafından, 'Hırsızlık Olaylarına Karşı Basit Güvenlik Tedbirleri' başlıklı 8 bin 536 adet broşür dağıtıldı. - ESKİŞEHİR