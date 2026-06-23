Kontrolünden çıkan aracın genç sürücüsü yaralandı

Eskişehir'de direksiyon hakimiyeti kaybolan ve savrulan araç hurdaya dönerken 19 yaşındaki sürücü yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere 19 yaşındaki M.Ş. idaresindeki 26 AEF 873 plakalı otomobil virajda kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Savrulan ve yoldan çıkan otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olan sürücü M.Ş. ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Araçta ekipelerce yangın riskine karşı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince soğutma işlemi yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR