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Eskişehir'de Yabancı Uyruklu Şahıslar Arasında Taşlı Sopalı Kavga - Son Dakika
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Eskişehir'de Yabancı Uyruklu Şahıslar Arasında Taşlı Sopalı Kavga

Erenköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu şahıslar arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga eden şahısların sokak ortasında taşlı sopalı mücadelesi cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Olayın ardından birkaç şahıs araca binerek kaçtı.

Eskişehir\'de Yabancı Uyruklu Şahıslar Arasında Taşlı Sopalı Kavga
17.01.2024 - 12:39,  Güncelleme: 12:41
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Eskişehir'de yabancı uyruklu şahısların sokak ortasındaki taşlı sopalı kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erenköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu şahıslar arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle kavga çıktı. Sokak ortasında taşlı sopalı kavga eden şahıslar görenleri hayrete düşürürken, olay anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Kavga eden yabancı uyruklu şahısların birkaçının, araca binerek kaçmasıyla olay sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Yabancı Uyruklu Şahıslar Arasında Taşlı Sopalı Kavga - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Yabancı Uyruklu Şahıslar Arasında Taşlı Sopalı Kavga - Son Dakika
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