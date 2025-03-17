Eskişehir'de Yangın Güvenliği Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Yangın Güvenliği Denetimleri Sürüyor

Eskişehir\'de Yangın Güvenliği Denetimleri Sürüyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, vatandaşların güvenliği için 134 bina denetleyerek yangın önlem çalışmaları yürüttü. Yangın güvenliği denetimleri, kamu ve özel sektör binalarında alması gereken önlemleri kontrol ediyor.

17.03.2025 13:57  Güncelleme: 13:59
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından, vatandaşların güvenliği ve huzuru için yangın önlem ve denetimleri kapsamında 134 bina denetlendi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, şehir genelinde yangın güvenliğini sağlamak ve muhtemel yangınların önüne geçmek amacıyla düzenli yangın denetimlerine devam ediyor. Belediyenin yangın güvenliği alanındaki denetim faaliyetleri, hem kamuya ait binalarda hem de iş yerlerinde yangın öncesi alınması gereken önlemleri gözden geçiriyor. Denetimlerde, yangın söndürme ekipmanlarının düzgün çalışıp çalışmadığı, yangın merdivenlerinin ve çıkış yollarının uygunluğu, elektrik tesisatının güvenliği ve yangın alarm sistemlerinin işlevselliği gibi hayati önem taşıyan tüm detaylar titizlikle kontrol ediliyor. 2025 yılından bu yana 134 bina denetlediklerini belirten Eskişehir İtfaiyesi Önlem Şube Müdürü Fatih Tarazan, "2024 yılında toplam 253 itfaiye günlük raporu düzenledik. 130 baca denetimi, 160 kamu binası denetimi ve 650 işletme denetimimiz oldu" dedi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin de konuya olan hassasiyeti ile itfaiye ekibimizi güçlendirdik. Başta kamu binalarımız olmak üzere hastaneler, yurtlar, oteller, eğlence yerleri gibi çeşitli binaları denetliyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu hızla birlikte Eskişehir'de var olan önlem ve denetleme hizmetlerimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Eksiklerinin giderilmesi ve tespiti için denetimlerin çok önemli olduğunu söyleyen otel genel müdürü Cevdet Özata, "Geri bildirimler, geliştirilmesi gereken alanların tespit edilmesinde hayati önem taşıyor. Bu doğrultuda itfaiye ekiplerinin yaptığı denetimleri çok değerli ve yerinde buluyoruz. Bizlere verdiği destekten ve denetimlerden dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Yangın Güvenliği Denetimleri Sürüyor - Son Dakika

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