Eskişehir\'de Yangın Paniği

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Eskişehir kent merkezinde boş bir arazide çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Fabrikalar Sokak yanında bulunan boş arazide yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ağaç ve reklam panolarına sıçradı. Kentin en işlek alışveriş merkezlerinin yakınında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Ortalığı kaplayan duman vatandaşlara zor anlar yaşatırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülüp, soğutma çalışması başlatıldı. - ESKİŞEHİR