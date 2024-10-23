Eskişehir\'de Yangın Paniği

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Eskişehir'de bir müstakil evin bahçesinde çıkan ve bodrumdaki eşyalara sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi Tunalı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde müstakil bir evin bahçesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bahçedeki malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen yangın evin bodrum katındaki eşyalara da sıçrarken, dumanların yükseldiğini gören ev sahibi ve vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda evde maddi hasar oluştu. - ESKİŞEHİR