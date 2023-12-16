Eskişehir\'de Yangında Hayatını Kaybeden Kısmi Felç Hastası

Eskişehir'de bir evde çıkan yangında korbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 61 yaşındaki kısmi felç hastası Servet Erpek, hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah saatlerinde Uluönder Mahallesi Sivas Kongresi Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin yatak odasında çıkan yangında, evde tek başına yaşayan kısmi felçli 61 yaşındaki Servet Erpek, içerde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Ekipler tarafından başlatılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınırken, 61 yaşındaki Servet Erpek'in, hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ekiplerin ilk incelemelerine göre yangının, yatağa sigara düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilirken, Servet Erpek'in yoğun dumandan kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiği belirlendi. - ESKİŞEHİR