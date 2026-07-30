Eskişehir'de Yaşlı Adam Düştü - Son Dakika
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Eskişehir'de Yaşlı Adam Düştü

Eskişehir\'de Yaşlı Adam Düştü
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Altyapı baca kapağına takılan yaşlı adam başından yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de kaldırımda yürürken ayağı yerdeki altyapı baca kapağına takılarak düşen yaşlı adam başından yaralandı.

Olay, İstiklal Mahallesi Konuk Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokak üzerindeki kaldırımda yürüyen yaşlı bir vatandaş, yerde bulunan siyak renkteki altyapı baca kapağını fark edemeyerek takıldı. Dengesini kaybederek sert şekilde zemine düşen adam başından aldığı darbe ile yaralandı. Düştüğü yerde başından kanlar akan vatandaşı gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yaralı vatandaşa ilk müdahale olay yerinde yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Yaşlı Adam Düştü - Son Dakika

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