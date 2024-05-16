Eskişehir\'de Yaya Alanlarına Giren 62 Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Sürücüsüne Ceza

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Eskişehir'de polis ekiplerince trafiğe kapalı yaya alanlarına giriş yaparak kuralları ihlal ettiği belirlenen 62 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince planlama dahilinde araç trafiğine kapalı olan yaya bölgelerinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde, yaya bölgelerine giriş yaparak kural ihlali yaptığı ve belge eksikliği olduğu tespit edilen araç sürücülerine ceza kesildi. Çalışmalar sonucunda toplam 62 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR