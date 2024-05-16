Eskişehir'de Yaya Alanlarına Giren 62 Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Sürücüsüne Ceza - Son Dakika
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Eskişehir'de Yaya Alanlarına Giren 62 Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Sürücüsüne Ceza

Eskişehir\'de Yaya Alanlarına Giren 62 Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Sürücüsüne Ceza

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından trafiğe kapalı yaya alanlarına giren ve kuralları ihlal eden 62 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne ceza kesildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yaya bölgelerine giren ve kural ihlali yapan sürücülere işlem uygulandı.

16.05.2024 11:00
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Eskişehir'de polis ekiplerince trafiğe kapalı yaya alanlarına giriş yaparak kuralları ihlal ettiği belirlenen 62 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince planlama dahilinde araç trafiğine kapalı olan yaya bölgelerinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde, yaya bölgelerine giriş yaparak kural ihlali yaptığı ve belge eksikliği olduğu tespit edilen araç sürücülerine ceza kesildi. Çalışmalar sonucunda toplam 62 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Yaya Alanlarına Giren 62 Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Sürücüsüne Ceza - Son Dakika

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