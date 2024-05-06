Eskişehir'de Yaya Bölgelerinde Denetim: 82 Sürücüye 108 Bin 856 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Yaya Bölgelerinde Denetim: 82 Sürücüye 108 Bin 856 TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir\'de Yaya Bölgelerinde Denetim: 82 Sürücüye 108 Bin 856 TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yaya bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, 82 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne toplam 108 bin 856 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

06.05.2024 15:24
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Eskişehir'de polis ekiplerince, yaya bölgelerindeki motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 82 sürücüye toplam 108 bin 856 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince planlama dahilinde araç trafiğine kapalı olan yaya bölgelerinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde, araç trafiğine kapalı yaya bölgelerine giriş yaparak kural ihlali yaptığı ve belge eksikliği olduğu tespit edilen 82 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 108 bin 856 TL cezai işlem uygulandı. Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Yaya Bölgelerinde Denetim: 82 Sürücüye 108 Bin 856 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Yaya Bölgelerinde Denetim: 82 Sürücüye 108 Bin 856 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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