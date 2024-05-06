Eskişehir\'de Yaya Bölgelerinde Denetim: 82 Sürücüye 108 Bin 856 TL Cezai İşlem Uygulandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince, yaya bölgelerindeki motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 82 sürücüye toplam 108 bin 856 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince planlama dahilinde araç trafiğine kapalı olan yaya bölgelerinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde, araç trafiğine kapalı yaya bölgelerine giriş yaparak kural ihlali yaptığı ve belge eksikliği olduğu tespit edilen 82 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 108 bin 856 TL cezai işlem uygulandı. Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR