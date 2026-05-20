Eskişehir\'de Yaya Kazası: İki Yaralının Durumu Ciddi

Eskişehir'de bir aracın apartman girişinde feci şekilde çarptığı 3 yayadan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Şimşek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatice A. idaresindeki 26 UF 304 plakalı araç, henüz bilinmeyen sebeple yoldan çıkıp 3 numaralı apartmana yöneldi. Apartman önündeki yayaların arasına giren araç 3 kişiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Hadine M. (57), Vildan K. (34) ve Şerafettin T. (71) ilk müdahalelerini ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Şerafettin T. ve Hadine M.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla alakalı inceleme başlatıldı. Hoca yandan kazağını bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Yarın bir gün bizim çocuklarımız da olabilir"

Mahalle sakinlerinden Yaşar Varlık, "Tramvay yolundaki ışıkların devamlı çalışmasını istiyoruz. Mümkünse buna bir çare bulsunlar. Bugünkü kaza bundan kaynaklı. Durmuyorlar, direkt karşıya geçiyorlar. Onun için burada sık sık kaza oluyor, bu 4'üncü 5'inci oldu. Yarın bir gün bizim çocuklarımız da olabilir, daha yaşlılarımız olabilir. Bu sorunun bir an evvel çözülmesini istiyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR