Eskişehir\'de 30 Motosiklet Sürücüsüne Yaya Yolu İhlali Cezası

Gemlik'te Huzur ve Güven Operasyonları Sonuç Verdi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılan huzur ve güven operasyonları sonucunda hırsızlık ve benzeri suçlardan 39 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 14 tabanca ve 4500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan 241 şahsı yakaladı ve bu kişilerden 29'u tutuklandı. Ayrıca, yapılan denetimlerde 14 ruhsatsız tabanca ve 345 fişek bulundu. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ise işyerlerinde yapılan aramalarda 4500 paket kaçak sigara ele geçirildi ve iş yeri sahiplerine adli işlem yapıldı. Hırsızlık suçlarına karışan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Emniyet yetkilileri, Gemlik'in huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.