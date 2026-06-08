Eskişehir’de Yoğun Trafik Denetimi - Son Dakika
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Eskişehir’de Yoğun Trafik Denetimi

08.06.2026 10:04
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Son bir haftada 36 bin araç denetlendi, 6 bin 910 ceza kesildi, 498 araç trafikten men edildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 36 bin 68 araç ve sürücü denetlenirken, 6 bin 910 adet trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, mayıs ayı boyunca çalışma yapıldı. Ekiplerce 4 bin 855 yük taşımacılığı, bin 207 yolcu taşımacılığı, 4 bin 500 alkol denetimi, bin 967 adet motosiklet ve 10 bin 360 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 36 bin 68 adet araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 6 bin 910 adet trafik cezası yazılırken, 498 araç trafikten men edildi ve 180 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 78 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir’de Yoğun Trafik Denetimi - Son Dakika

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