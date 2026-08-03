Eskişehir'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
Tepebaşı'nda 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, sağlık ve polis ekipleri yerinde.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çevreyolunun Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi mevkiinde, çevreyolunun Ankara yönünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişiye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaza alanında güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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