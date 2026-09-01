Eskişehir\'de zincirleme kaza: 3 yaralı, trafik durdu

Eskişehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, cadde üzerindeki trafik durma noktasına geldi.

Kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AOM 759 plakalı SUV, A.K. idaresindeki 26 HG 196 plakalı otomobil, A.E. kontrolündeki 42 EH 761 plakalı otomobil ve A.B. yönetimindeki 26 ANC 896 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trafik durma noktasına geldi

Kaza nedeniyle cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bu nedenle trafik akışı durma noktasına geldi. Ekipler cadde üzerinde trafiğin akması için yoğun çaba gösterdi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Sol şeride geçip kafa kafaya girdi"

Kazayı gören peyzaj ustası Ahmet Olgun, "Çamlıca güzergahından çarşı istikametine, beyaz araç da çarşıdan Çamlıca istikametine gidiyordu. 42 plakalı, Çamlıca istikametinden gelen araç çok süratli olduğu için sol şeride geçiyor, beyaz arabayla kafa kafaya giriyor. Hafif yaralılar var; beyaz araçtakinin omzunda bir şey var, diğer 42 plakalı arabadakinin de gözüne cam girmiş olabilir" ifadelerini kullandı.