Eskişehir'de Zorla Borçlandırma Operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de Zorla Borçlandırma Operasyonu

Jandarma, zorla borçlandıran 3 şüpheli hakkında 21 milyon TL gelirle soruşturma başlattı.

27.02.2025 14:11
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince yakalanan, bazı vatandaşları zorla borçlandıran ve parayı yüksek faiz ile tahsil ederek 21 milyon 268 bin 500 TL gelir eden 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Beylikova İlçesi'nde 3 şüpheli şahsın bazı mağdurları zorla borçlandırdıkları öğrenildi. Şüphelilerin, mağdurlardan yüksek faizle tahsil ettikleri kazanç ile haksız malvarlığı edindikleri yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine ekiplerce konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Tapu Kadastro Müdürlüğü'nden talep edilen raporlar ekiplerce incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin suç ile 21 milyon 268 bin 500 TL gelir elde ettikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Zorla Borçlandırma Operasyonu - Son Dakika

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