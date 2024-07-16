Eskişehir'deki Başıboş Köpekler Koyun Sürüsüne Saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'deki Başıboş Köpekler Koyun Sürüsüne Saldırdı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait Entgre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisleri çevresinde bulunan başıboş köpekler, sürüye saldırarak 7 koyunu telef edip onlarcasını yaraladı.

16.07.2024 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait Entgre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisleri çevresinde bulunan başıboş köpekler, sürüye saldırarak 7 koyunu telef edip onlarcasını yaraladı.

Eskişehir- Seyitgazi karayolu üzerinde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Entgre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisleri çevresinde bulunan başıboş köpekler koyun sürüsüne saldırdı. Köpeklerin saldırması sonrasında dağılan sürüde 7 koyun telef oldu, onlarca koyun ise yaralandı.

"Sürünün arkasında kalanları yiyorlar"

Küçükbaş hayvanlarının peşinden koşup kurtarmaya çalışan Ramazan Kavak, hayvanlarını bir araya toplamak için mücadele ederken, yaklaşık 150 bin lira zararın olduğunu belirtti. Bölgedeki başıboş köpeklerden dolayı her yıl benzeri olayla karşılaştığını belirten Ramazan Kavak, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce de oldu, her zaman oluyor. Burada binlerce köpek var. Burada belediyenin bir çözüm üretmesi gerekiyor. 6-7 tane hayvanım telef oldu. Her sene 3-5 tane gidiyor. Sürünün arkasında kalanları yiyorlar. Bir tane yaralı şu tarafa doğru gitti bulamadım. Herhalde o da ölür." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'deki Başıboş Köpekler Koyun Sürüsüne Saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:20 Yurt dışı çıkış harcına büyük zam 150 liradan 500 liraya çıkartıldı Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı
12:11 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye yükseltildi 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi
11:56 Özel Harekatçıların Bahçeli’nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
12:46 Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı
12:05 Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar Çocukların kimde kalacağı belli oldu Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar! Çocukların kimde kalacağı belli oldu
11:54 İlişki uzmanı Adil Yıldırım’dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi
11:39 İstanbul’da hayrete düşüren görüntü Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti
11:37 Yıkımı durdurmak için cinsel ilişki teklif eden müdürden ’’Boşboğaz’’ savunması Yıkımı durdurmak için cinsel ilişki teklif eden müdürden ''Boşboğaz'' savunması
11:28 Arda Güler sevgilisiyle Bodrum’da sezonun stresini attı Görenler telefonuna sarıldı Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı
11:17 Gümüşhane’de korkunç kaza Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu Gümüşhane'de korkunç kaza! Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu
11:03 16 yaşındaki kıza toplu istismar Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler 16 yaşındaki kıza toplu istismar! Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 13:31:20. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'deki Başıboş Köpekler Koyun Sürüsüne Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement