Eskişehir'den Samsun'a Gelen Hırsızlık Çetesi Yakalandı

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Eskişehir'den Samsun'un Bafra ilçesine gelen hırsızlık çetesi, evden 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını çalıp kaçarken yakalandı.

Olay, geçen Pazartesi günü öğle saatlerinde Hacınabi Mahallesi Şehit Piyade Er Birol Satılmış Sokak'taki bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmana giren şahıslar 3. katta bulunan dairenin önce ziline bastı. Kapıyı açan olmayınca kartla kapıyı açan şahıslar, evde bulunan yaklaşık 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Eve geldiklerinde ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark eden ev sahibi, polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, onlarca kamera kaydını incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalarda polis, Eskişehir'den gelen hırsızlık çetesinin kaçtıkları aracın plakasını tespit etti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi(KGYS) kameralarından otomobilin Ankara istikametine gittiği tespit edildi. Hırsızlık çetesinin içinde olduğu otomobil Ankara Kuzey Oto Yolunda jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan otomobilde yapılan aramada çalınan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili S.Y.( 19), S.Y.(23), K.B.(21), E.İ.(25) ve S.Y.(23) gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar şahıslardan S.Y.(23) ve S.Y.(19) tutuklandı, diğer 3 şahıs mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN