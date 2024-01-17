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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri 42 Şahsı Yakaladı - Son Dakika
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri 42 Şahsı Yakaladı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranması bulunan 42 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslar, adli makamlara sevk edildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri 42 Şahsı Yakaladı
17.01.2024 - 14:31,  Güncelleme: 14:31
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda farklı suçlardan aranması bulunan 42 şahıs yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde ekiplerince çalışma yapıldı. Belirli tarihler arasında yapılan çalışmalar sonucunda; 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 40, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 1 ve 10-20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 şahıs hapis cezası bulunan, farklı suçlardan aranması bulunan toplam 42 şahıs yakalandı. Ekiplerce yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri 42 Şahsı Yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri 42 Şahsı Yakaladı - Son Dakika
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