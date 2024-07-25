Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sahte Tarımsal Amaçlı Tesis İzni Evrakıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sahte hazırlanmış tarımsal amaçlı tesis izni evrakı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu ve olayla ilgili gerekli yasal işlemlere başlandığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamada, "İlçe belediye başkanlıklarından biri tarafından, kurumumuzca ilçe belediyesine yazılmış olduğu iddia edilen tarımsal amaçlı tesis izni konulu bir evrak ulaştırılmıştır. Müdürlüğümüz bünyesinde ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda evrakın sahte olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. Bu sahte evrakın tespiti üzerine, İl Müdürlüğümüzce derhal harekete geçilmiş ve sahte evrakı düzenleyen kişi hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş ve olayla ilgili gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli olmaları ve herhangi bir evrak veya yazışmayı QR kodu ile doğrulatmadan işlem yapmamaları hususunda önemle uyarıyoruz. Aynı zamanda, bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşlarımızın il ve ilçe müdürlüklerimiz ile derhal irtibata geçmelerinin büyük önem arz ettiğini kamuoyuna duyuruyoruz." denildi. - ESKİŞEHİR