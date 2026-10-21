Eskişehir merkezli yasadışı bahis soruşturmasında 101 şüpheliden 78'i tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir merkezli yasadışı bahis soruşturmasında 101 şüpheliden 78'i tutuklandı

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Eskişehir merkezli yasadışı bahis soruşturmasında 101 şüpheliden 78\'i tutuklandı
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Eskişehir merkezli 33 ilde yürütülen yasadışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 101 şüpheliden 78'i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 21 şüpheliye adli kontrol kararı uygulanırken, 2 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Eskişehir merkezli 33 ilde gerçekleştirilen geniş kapsamlı yasadışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 101 şüpheliden 78'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen ve aylardır titizlikle sürdürülen soruşturma kapsamında, 33 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Operasyonlar neticesinde gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 101 şüpheliden 78'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 21 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. 2 şüpheli ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Ekiplerin yasadışı bahis şebekesinin finansal ağını ve bağlantılarını deşifre etmeye yönelik çok yönlü soruşturmasının titizlikle sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
EskişehirGüvenlik3. SayfaAdliyeGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir merkezli yasadışı bahis soruşturmasında 101 şüpheliden 78'i tutuklandı - Son Dakika
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