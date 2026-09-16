Eskişehir Odunpazarı\'nda sağanak sonrası 7 araçlı zincirleme kazada 1 sürücü yaralandı

Eskişehir Odunpazarı'nda sağanak sonrası 7 araçlı zincirleme kazada 1 sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda sağanak sonrası kayganlaşan yolda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 26 AGR 845 plakalı otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan sağanak yağışın ardından kayganlaşan yolda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada 26 AGR 845 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, kazaya karışan 26 AGR 845 plakalı otomobilin arka camında yazan "Boşver makina nasıl mayk" ifadesi dikkat çekti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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