Eskişehir Polisi FETÖ/PDY Terör Örgütü Mensubunu Yakaladı - Son Dakika
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Eskişehir Polisi FETÖ/PDY Terör Örgütü Mensubunu Yakaladı

Eskişehir Polisi FETÖ/PDY Terör Örgütü Mensubunu Yakaladı

Eskişehir polisi, oğlunun avukatlık bürosunda saklanan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu olduğu iddiasıyla aranan bir şahsı yakaladı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde oluşturulan özel ekip, titiz bir çalışma sonucunda şahsın avukatlık bürosunda saklandığını tespit etti. Yakalanan şahıs, adli makamların kararıyla cezaevine teslim edildi.

10.05.2024 10:28
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Eskişehir polisi, oğlunun avukatlık bürosunda saklanan, FETÖ/PDY terör örgütü mensubu olduğu iddiası ile aranan şahsı yakaladı.

Terör örgütlerinin Eskişehir'de faaliyetlerinin tespit edilmesi engellenmesi amacıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince aranan şahıslara yönelik özel ekip oluşturuldu. İl genelinde titiz çalışma yürüten ekipler, hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, M.O. isimli FETÖ/PDY terör örgütü mensubu şahsın, oğluna ait avukatlık bürosunda saklandığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda sonucu adli makamlardan alınan karar doğrultusunda avukatlık bürosuna ait küçük bir odada yakalanan şahıs cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yargı, Güvenlik, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir Polisi FETÖ/PDY Terör Örgütü Mensubunu Yakaladı - Son Dakika

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