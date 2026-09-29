Eskişehir Sivrihisar'da iki aracın karıştığı kazada biri takla attı, yaralanan olmadı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir-Ankara yolu Sivrihisar ilçesinde 10 AVJ 352 plakalı araç ile 34 GRS 104 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 34 GRS 104 plakalı otomobil takla atarken araçlarda maddi hasar oluştu, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı ve polis inceleme başlattı.
Eskişehir'de iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada bir otomobil takla atarken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, Eskişehir- Ankara yolu Eskişehir ilçesi Sivrihisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 10 AVJ 352 plakalı araç ile 34 GRS 104 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 34 GRS 104 plakalı araç takla attı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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