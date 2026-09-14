Eskişehir Sivrihisar'da otobüste 128 sentetik ecza hapı taşıyan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir Sivrihisar'da otobüste 128 sentetik ecza hapı taşıyan şahıs tutuklandı

Eskişehir Sivrihisar\'da otobüste 128 sentetik ecza hapı taşıyan şahıs tutuklandı
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Eskişehir'de alınan istihbarat üzerine jandarmanın Sivrihisar ilçesinde durdurduğu yolcu otobüsündeki bir şahsın üzerinde 128 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şahıs, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de alınan istihbarat sonrası jandarmanın durduğu yolcu otobüsünde bulunan bir şahsın üzerinde 128 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şahıs işlemleri akabinde sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçları ile mücadeleye yönelik yürütülen istihbarı faaliyetler neticesinde, bir otobüs ile uyuşturucu hap taşınacağı bilgisi alındı. Sivrihisar ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 128 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan soruşturma başlatıldı. İşlemleri akabinde mahkemeye makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA

Sivrihisar, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir Sivrihisar'da otobüste 128 sentetik ecza hapı taşıyan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Sivrihisar'da otobüste 128 sentetik ecza hapı taşıyan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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