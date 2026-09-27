Eskişehir Sivrihisar'da tır bariyerlere çarptı; şans eseri yaralanan olmadı - Son Dakika
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Eskişehir Sivrihisar'da tır bariyerlere çarptı; şans eseri yaralanan olmadı

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Eskişehir Sivrihisar\'da tır bariyerlere çarptı; şans eseri yaralanan olmadı
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Eskişehir-Ankara karayolunun Sivrihisar geçişinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, araçta maddi hasar meydana geldi; bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemi alıp inceleme başlattı.

Eskişehir- Ankara karayolu Sivrihisar ilçesi geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir tır bariyerlere çarptı; kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Eskişehir-Ankara karayolunun Sivrihisar ilçesi mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yolda güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
SivrihisarEskişehirGüvenlikOtomobilİnceleme3. SayfaAnkaraGüncelSon Dakika

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