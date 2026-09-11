Eskişehir Sivrihisar'da tır ile otomobil çarpıştı, sürücü hafif yaralandı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerinde ayakta tedavi edilen otomobil sürücüsü hastaneye gitmeyi kabul etmezken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Eskişehir-Sivrihisar kara yolunun kırsal Yeniköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'den Sivrihisar istikametine seyir halinde olan E.K. (78) idaresindeki 35 NL 913 plakalı otomobil, Yeniköy Mahallesi'ne dönmek istediği sırada aynı yönde ilerleyen 01 ZD 676 dorse plakalı tırı fark etmedi.
Tırın sol ön kısmıyla otomobilin sağ ön kısmına çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü E.K. hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edilen sürücü, hastaneye gitmeyi kabul etmedi.
Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.
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