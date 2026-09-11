Eskişehir Sivrihisar'da tır ile otomobil çarpıştı, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Sivrihisar'da tır ile otomobil çarpıştı, sürücü hafif yaralandı

Eskişehir Sivrihisar\'da tır ile otomobil çarpıştı, sürücü hafif yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerinde ayakta tedavi edilen otomobil sürücüsü hastaneye gitmeyi kabul etmezken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Sivrihisar kara yolunun kırsal Yeniköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'den Sivrihisar istikametine seyir halinde olan E.K. (78) idaresindeki 35 NL 913 plakalı otomobil, Yeniköy Mahallesi'ne dönmek istediği sırada aynı yönde ilerleyen 01 ZD 676 dorse plakalı tırı fark etmedi.

Tırın sol ön kısmıyla otomobilin sağ ön kısmına çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü E.K. hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edilen sürücü, hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Sivrihisar, Eskişehir, İnceleme, Jandarma, 3. Sayfa, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir Sivrihisar'da tır ile otomobil çarpıştı, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti

19:39
Bu kadarına da pes Türk gazetecilere bakın ne yedirmeye kalkmışlar
Bu kadarına da pes! Türk gazetecilere bakın ne yedirmeye kalkmışlar
19:30
Vincenzo Italiano’dan Vlahovic için açıklama
Vincenzo Italiano'dan Vlahovic için açıklama
19:15
Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı
Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı
19:07
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:10
Öcalan’a İmralı’da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
17:31
Başakşehir’de İSKİ’ye ait isale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı
Başakşehir'de İSKİ'ye ait isale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 20:08:52. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Sivrihisar'da tır ile otomobil çarpıştı, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement