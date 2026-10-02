Eskişehir Sivrihisar Sarıkavak\'ta ürünlere zarar veren iki yaban domuzu avlandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde son dönemde artan ve tarım arazilerine büyük zarar veren yaban domuzları, bölgedeki avcılar tarafından tüfekle avlandı.

Sivirhisar'ın kırsal Sarıkavak Mahallesi sakinleri ve üreticiler, tarlalarındaki ekili ürünlerin yaban domuzları tarafından sürekli tahrip edilmesi üzerine durumu mahalle muhtarlığına ve yetkililere aktarmıştı. Ürün kayıplarının önüne geçmek amacıyla bölgede avlanma faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda arazilerine zarar veren iki yaban domuzu avcılar tarafından etkisiz hale getirildi. Çiftçiler, bu müdahale ile ürünlerinin bir kısmını koruma altına aldıklarını belirterek yetkililere ve avcılara teşekkür etti.