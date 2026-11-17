Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kıraathanede iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün Sakintepe Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle kıraathanede bulunan iki grup arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda A.O.A. darbedilerek yaralanırken, M.A.S. ise silahla topuğundan vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalelerini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karışan A.A., M.A., Z.A. ve darbedilen A.O.A.'yı gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.